إكرامي يتجاوز الفترة الصعبة.. وجاهز لتشاد

تجاوز شريف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر مرحلة المرض التي منعته من التدرب مع الفراعنة في اليومين الماضيين.

إكرامي أصيب بالانفلونزا التي حالت دون أن يتدرب خلال اليومين السابقين في معسكر منتخب مصر استعدادا لتشاد.

لكن حارس الأهلي استعاد عافيته اليوم الجمعة وبات لائقا للمشاركة مع المنتخب الذي يواجه تشاد يوم 6 سبتمبر.

وصرح إكرامي بأن اليومين الماضيين عانى فيهما من ارتفاع في درجة حرارته ما مثل له أزمة، مستدركا "لكني الآن جاهز تماما للقاء".

وتضم قائمة مصر من الحراس أحمد الشناوي، علي لطفي والمهدي سليمان مع وحش إفريقيا إكرامي.