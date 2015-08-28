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وزير الأوقاف: عرض اقتراحات تجديد الخطاب على مؤتمر"الأعلى للشئون الإسلامية"

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وزير الأوقاف: عرض اقتراحات تجديد الخطاب على مؤتمر"الأعلى للشئون الإسلامية" وزير الأوقاف: عرض اقتراحات تجديد الخطاب على مؤتمر"الأعلى للشئون الإسلامية"
أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة اعتبارا من الأحد القادم ستبدأ فى تنفيذ ورش عمل للأئمة والدعاة بكل مديريات الأوقاف بالمحافظات لوضع آرائهم وتوصياتهم حول تجديد الخطاب الدينى، حيث سيتم رفع هذه التوصيات وإعداد مشروع كامل من خلالها لعرضه على مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى سيعقد فى نوفمبر المقبل.

وحول تحسين أوضاع الأئمة المالية أوضح الوزير أنه سيتم فى القريب العاجل الإعلان عن إصلاحات مادية واسعة للأئمة والعاملين بالأوقاف بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ورفع مستوى دخل الأئمة.

وقال خلال لقائه بأئمة محافظة القليوبية على هامش أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة بنها احتفالا بالعيد القومى للمحافظ بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إن الإصلاحات الجديدة تحمل الأئمة والدعاة مسئولية كبيرة فى آداء رسالتهم لنشر صحيح الدين بما يحقق مصلحة الإسلام والمجتمع.

أضاف جمعة أنه تزامنا مع تخصيص خطبة اليوم حول النظافة قرر بدء منظومة فصل القمامة من المنبع بديوان الوزارة والمديريات والمساجد فى إطار تقديم القدوة للمجتمع والدعوة لمشاركة المواطنين فى المنظومة.

ودعا الوزير وزارة التطوير الحضارى والحكومة إلى العمل على إلزام مؤسسات الدولة والدواويين الحكومية على تطبيق المنظومة إلزاميا كخطوة لتفعيلها إيجابيا بين أفراد المجتمع ووجه الوزير تعليمات صريحة وواضحة للأئمة بالدعوة ونشر الدين الإسلامى الصحيح بعيد عن التشتت والتطرف، مشيرا إلى أهمية تبسيط علوم الدين وإسقاط أحكام الفتاوى على الواقع الذى نعيشه وعدم اللجوء للآراء والأفكار المتشددة.

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مصر 365