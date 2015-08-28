برهامى فى خطبة الجمعة: "طهارة القلب" تمنع الصراعات والعنف

قال ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، خلال خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية، إن العبادات تدعو للطهارة وزكاة النفس تطهر القلب، والحج والعمرة تؤدى للطهارة.. ولفت إلى أن هناك انتشارا لأمراض القلوب مثل الغل والقسوة والعنف والحقد والغفلة وحسد يؤدى لصراعات".

وأشار "برهامى" إلى أن هناك أملا بشفاء القلوب والقرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولمنع الصراعات بين المسلمين الالتزام بالقرآن وتعاليمه والتطبيب والتجمل بالنظافة والطهور والالتزام بالأية الكريمة التى تقول "وثيابك فطهر".

وطالب نائب رئيس الدعوة السلفية المواطنين بالالتزام بتعاليم الإسلام للابتعاد عن العنف، والخروج عن قواعد الدين الإسلامى لكى يعم السلام والأمان فى المجتمع المصرى والعربى.