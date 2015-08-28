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السيطرة على حريق بمصنع لمنتجات الألبان فى المنوفية

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السيطرة على حريق بمصنع لمنتجات الألبان فى المنوفية السيطرة على حريق بمصنع لمنتجات الألبان فى المنوفية
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمصنع لمنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب ماس كهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بنشوب حريق بمصنع منتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت قوات برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365