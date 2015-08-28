خطباء الجمعة بالسويس يتحدثون عن النظافة فى الإسلام

تناول خطباء معظم مساجد السويس الحديث عن النظافة فى الإسلام، وضرورة رفع شأن الاهتمام بالميادين ونظافة المكان والإنسان، تطبيقا للآيات القرآنية وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى تصريحات خاصة، أن جميع خطباء المساجد التزموا بالخطب الموحدة والحديث عن النظافة فى الإسلام، ولم يتم رصد أى مخالفات.

وأضاف "البربرى" أن للنظافة والتجميل فى الإسلام شأن عظيم، فإن المسلم الحق لا يلوث ولا يلقى القمامة فى الطرقات ولا يؤذى جاره.