منفذ السلوم يستقبل عاملا مصابا إثر سقوطه من أعلى سقالة في ليبيا

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الجمعة، إخطارا من قسم شرطة السلوم، بورود محضر من إدارة شرطة منفذ السلوم البرى، بوصول المصاب صبحى السيد إبراهيم مواليد (32 سنة) عامل زراعى، مقيم المحمودية البحيرة، قادما من الجانب الليبي مصابا بكسر بالساق اليسرى أثناء تواجده بالجماهيرية الليبية بطريقة غير مشروعة.

بسؤال المصاب عن سبب إصابته، أكد أنه غادر البلاد إلى دولة ليبيا بطريقة غير شرعية وأثناء عملة بالبناء هناك سقط من أعلى سقاله، مما أدى إلى إصابته، ولا يتهم أحدا بالتسبب فى إحداثها وتحرر المحضر اللازم جنح السلوم وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.