أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غلق 25 منشأة طبية خالفت الاشتراطات الصحية والتراخيص ببنى سويف

Google+ Print
غلق 25 منشأة طبية خالفت الاشتراطات الصحية والتراخيص ببنى سويف غلق 25 منشأة طبية خالفت الاشتراطات الصحية والتراخيص ببنى سويف
قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم، إغلاق 25 منشأة طبية عبارة عن عيادات خاصة ومعامل تحاليل وأسنان وأشعة بمركز ناصر ومخزن شركة أغذية ومنشأة تجارية بمركز ناصر ومدينة بنى سويف، لحين توفيق أوضاعها وإصدار التراخيص القانونية لها وتلافى الملاحظات والمخالفات التى وردت بالتقارير التى قدمها الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتضمنت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والطبية والتراخيص، فضلا عن تدنى مستوى الخدمة وذلك بعد قيام الإدارة واللجان التابعة لها بحملات للتفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة.

جاء ذلك فى إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطن بهدف حصر المخالفات وعرضها على المحافظ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365