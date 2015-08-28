غلق 25 منشأة طبية خالفت الاشتراطات الصحية والتراخيص ببنى سويف

قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم، إغلاق 25 منشأة طبية عبارة عن عيادات خاصة ومعامل تحاليل وأسنان وأشعة بمركز ناصر ومخزن شركة أغذية ومنشأة تجارية بمركز ناصر ومدينة بنى سويف، لحين توفيق أوضاعها وإصدار التراخيص القانونية لها وتلافى الملاحظات والمخالفات التى وردت بالتقارير التى قدمها الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتضمنت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والطبية والتراخيص، فضلا عن تدنى مستوى الخدمة وذلك بعد قيام الإدارة واللجان التابعة لها بحملات للتفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة.

جاء ذلك فى إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطن بهدف حصر المخالفات وعرضها على المحافظ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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