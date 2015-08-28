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تموين الإسكندرية تضبط أكثر من 350 ألف عبوة دواء داخل مخزن مخالف

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تموين الإسكندرية تضبط أكثر من 350 ألف عبوة دواء داخل مخزن مخالف تموين الإسكندرية تضبط أكثر من 350 ألف عبوة دواء داخل مخزن مخالف
نجحت إدارة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية ،فى كشف مخزن لمستحضرات طبية وغير مستوفى للاشتراطات الصحية .

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام عباس ا ع 50 سنة المدير المسئول عن مخزن مستحضرات طبية " بدون ترخيص " بتخزين أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مستوفى للاشتراطات الصحة وغير مقيد بسجلات إدراة تفتيش الصيادلة بمديرية الشئون الصحية .

تم استهداف المخزن وضبط داخله " 356684 " عبوة وقرص من الأدوية ومستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية.

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مصر 365

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