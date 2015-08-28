تموين الإسكندرية تضبط أكثر من 350 ألف عبوة دواء داخل مخزن مخالف

نجحت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية ،فى كشف مخزن لمستحضرات طبية وغير مستوفى للاشتراطات الصحية .

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام عباس ا ع 50 سنة المدير المسئول عن مخزن مستحضرات طبية " بدون ترخيص " بتخزين أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مستوفى للاشتراطات الصحة وغير مقيد بسجلات إدراة تفتيش الصيادلة بمديرية الشئون الصحية .

تم استهداف المخزن وضبط داخله " 356684 " عبوة وقرص من الأدوية ومستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية.