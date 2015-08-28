ضبط 22 جوال أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى بمنفذ طنطا للزيوت والصابون

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 22جوال أعلاف مستخلص بذرة الكتان ومستخلص بذرة القطن داخل منفذ بيع الأعلاف بشركة طنطا للزيوت والصابون بطنطا غير صالحين للاستهلاك الحيواني.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط عبد العزيز .ع.ا 56سنة المسئول عن منفذ بيع الأعلاف بشركة طنطا للزيوت والصابون الكائن بشارع نايف عماد ثان طنطا مقيم بشارع حسن العتال ثان طنطا وبحوزته ( 10 جوال أعلاف مستخلص بذرة الكتان ، 12 جوال مستخلص بذرة القطن ) غير صالحين للإستهلاك الحيوانى وتحرر المحضر 20400 جنح قسم ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.

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