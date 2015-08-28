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ضبط 980 صاروخا وألعابا نارية داخل مكتبة بالمحلة

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ضبط 980 صاروخا وألعابا نارية داخل مكتبة بالمحلة ضبط 980 صاروخا وألعابا نارية داخل مكتبة بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 980 صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر داخل مكتبة بميدان بسيسة التابع لقسم أول المحلة لخطورتها على مستخدميها خاصة الأطفال.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن المقدم حسام الغريب، رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط "عادل.م.ش"، 56 سنة، صاحب مكتبة بميدان بسيسة وبحوزته (980) صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر وتحرر له المحضر 9768 جنح قسم أول المحلة لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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