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اعتماد قرار تعيين 665 بوظائف تعليمية في بني سويف

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اعتماد قرار تعيين 665 بوظائف تعليمية في بني سويف اعتماد قرار تعيين 665 بوظائف تعليمية في بني سويف

محافظة بني سويف

اعتمد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف قرار تعيين 665  لشغل وظائف (معلم مساعد – أخصائي مساعد ) اعتبارا من  سبتمبر المقبل على أن يتم تحرير عقود شغل الوظائف  طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428لـ 2013 مع تنفيذ شرط أن يقوم كل معلم تم تعيينه بمحو أمية 10 من  المواطنين بالمحافظة طبقا لقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم (1397 ) لـ 2015.

   وتضمن القرار أن يتم التعاقد لشغل الوظيفة لمدة سنتين من تاريخ بداية العقد قابلة للتجديد سنة أخرى ، ويجب على شاغل الوظيفة خلال هذه الفترة أن يحصل على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها واذا لم يحصل على هذه الشهادة ينتهى عقده تلقائيا.

بني سويف : محمد شعبان

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