سيف وسرور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح الخييلي

حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن سهيل بالقطري الخييلي، بمناسبة زفاف نجليه أحمد إلى كريمة مطر بطي بن هواش الخييلي، وسهيل إلى كريمة المرحوم محمد مبارك بن هواش الخييلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد من أعيان القبائل وكبار المسؤولين ومعالي الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي، وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل فقرات منوعة من التراث الشعبي ابتهاجاً بهذه المناسبة.