الشيخة فاطمة: سنواصل مسيرة تقدم المرأة

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «مصممون على أن نواصل مسيرة تقدم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات للنهوض بالأسرة والمجتمع لخلق جيل قادر على الإسهام الفاعل في بناء الوطن والانطلاق به نحو آفاق التقدم والتطور العلمي والتعليمي والثقافي والحضاري».

جاء ذلك في مقدمة كتاب «الطريق إلى الريادة» الذي اصدره الاتحاد النسائي أمس بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه والذي يأتي بالتزامن مع إعلان يوم 28 أغسطس من كل عام يوم المرأة الإماراتية.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في كلمة تضمنها الإصدار الذي أعلن عنه أمس خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد النسائي بمقره إن المتتبع لمسيرة المرأة الإماراتية لا يمكنه إنكار حقيقة أن المبادرات والمشاريع والبرامج التي طرحها الاتحاد النسائي عبر العقود الماضية كان لها أثر كبير في تغيير نظرة المجتمع الإماراتي نحو الأدوار التنموية التي تضطلع بها المرأة.

مكاسب

وأضافت إن مسيرة عمل الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه حافلة بالإنجازات والمكاسب التي ساهمت في ترجمة رؤية حكومة دولة الإمارات نحو تمكين المرأة وريادتها، فبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي في الدولة ومتابعة سموها الحثيثة، تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام عبر العقود الماضية.

وقالت إنه بدعم من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نصير المرأة وإيمانه بدورها في المجتمع، وبرؤية ثاقبة وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، انطلقت الجمعيات النسائية مجتمعة عام 1975 تحت لواء الاتحاد النسائي العام للنهوض بالمرأة الإماراتية.

وبهذه المناسبة أصدر الاتحاد النسائي العام عدداً تذكارياً من مجلة «أصداء اماراتية » بعنوان «المرأة العسكرية ... شرف ... انتماء ... هوية».

وجاء في مقدمة المجلة انه تزامنا مع مناسبتين عزيزتين يأتي العدد التذكاري اصداء اماراتية احتفالا وتوثيقاً لفرحة الامارات بالدورة الاولى من يوم المرأة الاماراتية والتي خصصت للاحتفاء بالمرأة الاماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة، تقديراً وتثميناً لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة في هذه الميدان وتقديراً لكل جندي أخذ على عاتقه حماية الوطن.

ويرصد العدد استعدادات الامارات لخوض تجربية ديموقراطية جديدة من خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وسط حرص شديد من كافة الاطراف على ان تكون للمرأة مشاركة فاعلة في هذه التظاهرة.

جهود

وقالت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية إن يوم الاحتفال بالمرأة الإماراتية يأتي مع احتفال الاتحاد النسائي بمرور 40 عاما على تأسيسه في 27 أغسطس من عام 1975 مؤكدة أن سمو الشيخة فاطمة كانت وما زالت بجهود ودعم القيادة الرشيدة، تساند المرأة في كل الميادين وتدعم جهودها حتى أصبحت نموذجاً نفتخر به بين الأمم. وكشفت اللمكي أن الاتحاد بصدد إعلان نتائج دراستين مع نهاية العام الحالي، الأولى بشأن تحليل واقع السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة من ذوي الإعاقة والتي سيتم خلالها دراسة الاحتياجات لهذه الفئة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى دراسة المؤسسات الاتحادية الصديقة للمرأة، والتي تساعد المرأة في تحقيق التوازن بين بيتها وعملها.

مهارات

وقالت النقيب هدى سعيد عمر من وزارة الداخلية إن المرأة الإماراتية لعبت دوراً ريادياً في المسيرة الأمنية لدولة الإمارات وعملت على تطوير مهاراتها الذاتية، وشاركت في مختلف المجالات الشرطية، بل وحققت أرقى المراتب على المستويين المحلي والدولي، وقد لاقت العناصر النسائية من منتسبات وزارة الداخلية كل الدعم من القيادة الشرطية، التي حرصت على إزالة كل المعوقات التي تقف في طريق تقدم المرأة وعملها.

وأشارت إلى انه يوجد حاليا 13 ألف منتسبة لوزارة الداخلية سواء على الصعيد المحلي أو الاتحادي حيث تعمل جميع المنتسبات يدا بيد إلى جانب إخوانهم الرجال بدعم من القيادة الحكيمة ومساندة الفريق ســـمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

تنظيم

ينظم الاتحاد النسائي العام في أبوظبي وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة العسكرية إنجازات ومكاسب» يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد النسائي.

ويتضمن الملتقى الذي تديره الإعلامية ندى الشيباني كلمة للاتحاد النسائي إضافة الى عرض عدد من المحاور منها محور المرأة الإماراتية تمكين وريادة في مسيرة التنمية المستدامة.