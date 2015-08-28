أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الداخلية" تطلق حملة "طلابنا أمانة"

Google+ Print
"الداخلية" تطلق حملة "طلابنا أمانة" "الداخلية" تطلق حملة "طلابنا أمانة"

تطلق وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري، حملة التوعية المرورية الرابعة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار "طلابنا أمانة".

وتأتي الحملة ضمن مبادرات قطاع المرور المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الساعية  لضبط أمن الطرق، تعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث وحالات الدهس، وتستهدف توعية  طلبة المدارس  من مختلف المراحل الدراسية، وخاصة الأطفال منهم بالحوادث المرورية، والالتزام بقواعد السير والمرور، والحفاظ على سلامة طلبة المدارس من مخاطر الطريق .

وهنأ العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، الهيئات التدريسية بمدارس الدولة وأولياء أمور الطلبة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم وللطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، داعياً جميع السائقين وأولياء الأمور وغيرهم من مستخدمي الطريق إلى ضرورة التعاون مع عناصر الشرطة والمرور، والالتزام بقواعد المرور والتقيد بالتعليمات الموضحة على الطرق من أجل ضمان سلامة أبنائنا الطلاب عند بداية العام الدراسي، وتقليل الحوادث المرورية وتفادي الاختناقات المرورية؛ وما ينجم عنها من آثار سلبية.

وقال: إن طلبة المدارس بمختلف شرائحهم العمرية يعتبرون عنصراً من عناصر التنمية البشرية التي يجب المحافظة عليها، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أخذ كل التدابير الوقائية لحمايتهم من المخاطر المختلفة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لجميع أولياء الأمور والمعنيين بحماية أطفالهم من مخاطر الطريق.

وأضاف: إن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تنفذ هذه الحملة؛ بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، ووزارة التربية والتعليم ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، بهدف إيجاد أجواء وبيئة آمنة، وطرق خالية من الحوادث، مؤكداً الحاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى كل الطلاب وسائقي الحافلات ومركبات نقل الطلبة.

وأوضح أن الحملة تتضمن أنشطة ومحاضرات ضمن برنامج خليفة لتمكين الطلاب، تهدف لتوعية الأطراف المشاركة في عملية نقل الطلبة، كما تعنى بضرورة توعية الأسرة ونشر ثقافة مرورية لأبنائها وحثهم عليها، لافتاً إلى أن أنها ستشمل  العديد من النصائح ورسائل التوعية عبر  الوسائل الإعلامية؛ كالإذاعة والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية، و سيتم طرح موضوع الحملة على مواقع الإنترنت، والفيس بوك، وتويتر، وانستغرام، والمواقع الحوارية  كالمنتديات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية