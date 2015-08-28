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محافظ أسيوط : إجراءات سريعة لمعالجة الآثار الناتجة عن تسرب المازوت وضمان عدم تأثيرها على المواطنين

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محافظ أسيوط : إجراءات سريعة لمعالجة الآثار الناتجة عن تسرب المازوت وضمان عدم تأثيرها على المواطنين محافظ أسيوط : إجراءات سريعة لمعالجة الآثار الناتجة عن تسرب المازوت وضمان عدم تأثيرها على المواطنين

ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

شكل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، لجنة خاصة برئاسة المهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة، لمتابعة واقعة تسرب المازوت من وحدة تبريد محطة كهرباء أسيوط البخارية الموجودة بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط إلى مياه نهر النيل والتي اتخذت عددا من الإجراءات السريعة والاحترازية لمعالجة الآثار الناتجة عن التسرب وضمان عدم تأثيرها على المواطنين.

وقال المحافظ إنه أصدر تعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة والصحة ورؤساء المراكز والاحياء والمتابعة الميدانية بسرعة التعامل مع الحدث واتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من تأثير هذه البقعة علي المواطنين وتجنب آثارها البيئية المحتملة لافتا الى انه تم تشكيل غرفة عمليات ولجان طواريء متنقلة علي مدار 24 ساعة لمتابعة بقعة الزيت .

وأشار المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إلى أنه تم غلق 8 محطات مياه حتى الآن وهي محطة مياه الجامعة والمحطة الألماني ومحطة منقباد ومحطة منفلوط والقوصية وبهيج والمعابد والطوابية لافتا الي وجود متخصصين لقياس سرعة المياه بالإضافة إلى تواجد كمياءيو الشركة في جميع المحطات بالإشتراك مع الصحة لأخذ عينات كل ساعتين للتأكد من سلامة المياه.

وأشار رئيس الشركة الى أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازي بديلاً لمحطات التحلية وتسيير سيارات مياه للمناطق المقطوع عنها المياه وسحب عينات فورية للاطمئنان على سلامة المياه لحين ضمان جودة المياه مؤكدًا على أن معامل الشركة تقوم بسحب عينات بصفة مستمرة من أمام المحطات لحين التأكد من سلامة المياه وإعادة تشغيل المحطات.

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