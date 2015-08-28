الغردقة تستضيف المهرجان الدولي الثاني لـ«الطهاة والبطيخ»

تشهد مدينة الغردقة مساء اليوم الجمعة، تنظيم مهرجان الغردقة الدولى الثاني للطهاة والبطيخ بمشاركة نحو 120 شيفا من مصر و 6 دول أوربية من العاملين

> بالفنادق والقري السياحية بهدف تنشيط السياحة، وذلك لعمل أفضل منحوتات من البطيخ بالإضافة إلي أفضل نوع من عصائر البطيخ.

> وأكد الشيف أحمد جابر رئيس المهرجان أن شيفات من أعضاء جمعية الطهاة من مختلف الفنادق والقرى السياحية سيشاركون في المهرجان يمثلون نحو 42 فندقا وقرية سياحية، وأضاف جابر، أنه تم توفير نحو 2 طن من البطيخ بأوزان مختلفة لاستخدامها في المسابقة الفنية للنحت والرسم على البطيخ، وسيتم اختيار أفضل شكل للنحت على البطيخ، وأنه تم تشكيل لجنة تحكيم من كبار الشيفات لاختيار أفضل عمل فني للنحت على البطيخ، بالاضافة الى توزيع عصائر بطيخ بمختلف الانواع على الجمهور، وتم توجيه الدعوة للمئات من السائحين من مختلف الجنسيات للمشاركة في فعاليات المهرجان.