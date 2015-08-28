موجز أخبار مصر للساعة 1.. غلق 13 محطة مياه بسبب تسرب بقعة مازوت فى النيل

ر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، منها ما أعلنه العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم غلق 13 محطة مياه بمحافظتى أسيوط والمنيا، بسبب تسرب بقعة مازوت من محطة الكهرباء البخارية بمركز الحمرة بأسيوط.

وأمنيا، استشهد أمين شرطة من قوة مباحث قسم شرطة طهطا، على إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه أثناء عودته من العمل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

واقتصاديا، أكد الدكتور وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب مستمرة فى التراجع بسبب الأسعار العالمية لينخفض سعر الجرام اليوم الجمعة جنيهين، ووصل سعره عيار الـ21 إلى 259 جنيها.

وعالميا، رجحت الشرطة النمساوية، أن يكون القسم الأكبر من المهاجرين الـ71 الذين عثر على جثثهم فى شاحنة متروكة على طريق سريع فى النمسا لسوريين بينهم أربعة أطفال.

- غلق 13 محطة مياه بمحافظتى أسيوط والمنيا بسبب تسرب بقعة مازوت للنيل

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