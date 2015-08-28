"التعليم العالى": 50 ألف طالب بالمرحلة الثالثة للتنسيق سجلوا رغباتهم

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أن عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى، بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكترونى فتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة وبدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات فى استقبالهم صباح أمس الخميس، لتسجيل الرغبات، حيث تنتهى هذه المرحلة مساء السبت المقبل.

وأوضح"عطا"، أن عملية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، الذين يبلغ عددهم 91 ألف "باقى الناجحين فى الثانوية"، تسير بشكل منتظم منذ فتح الموقع الإلكترونى ولا يواجهون أى مشاكل فى التوزيع الجغرافى أو غيره من قواعد التنسيق للعام الجديد.

وطالب عطا، جميع طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل الرغبات، مؤكدا أن المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة سيضطرون لانتظار دورهم مع طلاب الدور الثانى للثانوية العامة.