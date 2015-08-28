الكهرباء: تركيب 3 وحدات حديثة بقدرة 75 ميجا وات فى محطة "الحمرا" بأسيوط

أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تركيب 3 وحدات جديدة بقدرة 75 ميجا وات بواقع 25 ميجا وات لكل وحدة بدلاً من الوحدات القديمة الموجودة بمحطة كهرباء أسيوط " الحمرا" و التى يتجاوز عمرها 55 عاما.

وأوضح اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الوحدات تعمل بالسولار و يوجد حواجز حديثة بينها و بين نهر النيل، موضحاً أن الوزارة تسعى من خلال خطة طموحة لإحلال وتجديد جميع المحطات المتهالكة.

وقررت شركة كهرباء الوجه القبلى وقف تشغيل محطة كهرباء أسيوط "الحمرا" والتى يرجع عمرها إلى بداية عام 1960، وذلك بعد كثرة المشاكل الناتجة عن هذه المحطة وتهالكها.

وأوضح اليمانى أن محطة أسيوط "الحمرا" تضم 3 وحدات بقدرة 20 ميجا وات لكل وحدة تم تكهين وحدتين منهم منذ عدة أشهر، موضحاً أن الوحدة الثالثة تسببت عصر أمس فى تسريب بقعة زيت لنهر النيل نتيجة تهالك مسخن المازوت ومانع التسرب وتم وقفها أمس الخميس.

وأشار اليمانى إلى أنه تم منع التسرب للنيل بوسط فرق فنية من شركة كهرباء الوجه القبلى ومعالجة المشكلة فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن شفط المياه يتم من القاع ولا علاقة له ببقعة الزيت ومع ذلك تم الانتهاء فى أسرع وقت.

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