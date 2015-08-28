بالصور.. قطع المياه عن منطقة أكاديمية الشرطة لإصلاح كسر بأحد خطوط المياه

أكد العميد محيى الصيرفى، المتحث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم قطع المياه عن منطقة أكاديمة الشرطة فور كسر ماسورة المياه التى حدثت صباح اليوم والتى تسببت فى غرق الشوارع بالمنطقة.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أنه تم إرسال سيارات لشفط المياه بالشوارع قبل البدء فى عميلة الإصلاح، وتم إرسال المقاول المسئول لإصلاح الكسر فى أسرع وقت.

وكانت الشوارع امام أكاديمية الشرطة قد أصيبت بالشلل بعد كسر فى ماسورة المياه بالمنطقة ووالتى تسببت فى غرق الشوارع، كما وثعت حادثة تصادم بين 6 سيارات ملاكى ونقل وأجرة تسببت فى وقوع العديد من المصابين.



>http://www.youm7.com/story/2015/8/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82/2323697#.VeBESvmqqko

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>بالصور.. تصادم 6 سيارات أمام نفق أكاديمية الشرطة.. والشوارع تغرق فى المياه