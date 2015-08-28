أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. قطع المياه عن منطقة أكاديمية الشرطة لإصلاح كسر بأحد خطوط المياه

Google+ Print
أكد العميد محيى الصيرفى، المتحث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم قطع المياه عن منطقة أكاديمة الشرطة فور كسر ماسورة المياه التى حدثت صباح اليوم والتى تسببت فى غرق الشوارع بالمنطقة.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أنه تم إرسال سيارات لشفط المياه بالشوارع قبل البدء فى عميلة الإصلاح، وتم إرسال المقاول المسئول لإصلاح الكسر فى أسرع وقت.

وكانت الشوارع امام أكاديمية الشرطة قد أصيبت بالشلل بعد كسر فى ماسورة المياه بالمنطقة ووالتى تسببت فى غرق الشوارع، كما وثعت حادثة تصادم بين 6 سيارات ملاكى ونقل وأجرة تسببت فى وقوع العديد من المصابين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>بالصور.. تصادم 6 سيارات أمام نفق أكاديمية الشرطة.. والشوارع تغرق فى المياه
>
>http://www.youm7.com/story/2015/8/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-6-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82/2323697#.VeBESvmqqko
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365