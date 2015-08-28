شرطة المسطحات تحاصر بقعة مازوت أسيوط قبل وصولها محطات المياه

قال اللواء حامد العقيلى مدير شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، إنه تم توجيه كافة القوات الموجودة بمحافظة أسيوط لمحاصرة بقعة المازوت بنهر النيل، حيث تعمل قوات الأمن بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية على محاصرتها وإزالتها.

وأضاف مدير شرطة المسطحات المائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وجهنا بتحريك "كراكات" لازالى "الهيش" الموجود بالمنطقة ربما تكون بقع المأزوت تعلقت به، فضلاً عن وجود شركات متخصصة متخصصة تم استدعائها لازالة المازوات.

واوضح اللواء حامد العقيلى، أنه تم محاصرة البقعة ومنع وصولها الى محطات المياه الموجودة بالمنطقة حفاظاً على صحة المواطنين وعدم تعرض المياه التى يشربوها للتلوث، وأن الأمور تسير بطريقة طبيعية بأسيوط.

جدير بالذكر، أن شركة المياه بأسيوط أغلقت، أمس الخميس، 9 محطات مياه بالمحافظة بعد تسرب غاز المازوت فى نهر النيل بأسيوط من إحدى وحدات محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط، حيث قامت محطة الكهرباء بإغلاق الوحدة المتسببة فى التسرب لتحديد السبب، كما استدعت عددًا من الغطاسين وسيارات الكسح، بالتعاون مع شركة المياه لسحب بقعة المازوت من مياه نهر النيل، كما تم إغلاق عدد من المحطات بالمنيا.