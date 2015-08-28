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وزير الثقافة يصل القاهرة عائدًا من الأردن

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وزير الثقافة يصل القاهرة عائدًا من الأردن وزير الثقافة يصل القاهرة عائدًا من الأردن
 

وزير الثقافة

 عاد إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، قادما من الأردن عقب مشاركته  في فعاليات الأيام الثقافية المصرية، ضمن فعاليات جرش مدينة الثقافة الأردنية لعام ٢٠١٥.

وعقد الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، اجتماعا مع الدكتورة لانا مامكغ وزيرة الثقافة الأردنية لبحث سبل دعم التعاون الثقافى بين البلدين.

وأكد النبوى ضرورة تشجيع الرواد للعمل المسرحى ومساندة الشباب، وتشجيع إنتاج الأعمال الجيدة التى تقدم فنا راقيا لمواطنى البلدين. واتفق الطرفان على سرعة الإعداد لمؤتمر فن الفسيفساء الأول بين وزارتى الثقافة المصرية والاردنية بالقاهرة، بمشاركة المتخصصين من البلدين.

 

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