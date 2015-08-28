القابضة لمياه الشرب : إغلاق 11 محطة بأسيوط بعد بقعة المازوت وإعادة تشغيلها خلال ساعتين

قال محي الصيرفي المتحدث باسم شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الوضع مسيطر عليه بالنسبة لمياه الشرب بمحافظة أسيوط، وأنه تم الاستعانة بمتخصصين لإزالة البقعة المازوتية، وأنه تم وقف تشغيل 11 محطة بأسيوط.

أضاف “الصيرفي” في مداخلة هاتفية لفضائية “سي بي سي إكسترا” أنه سيتم إعادة تشغيل محطات أسيوط خلال ساعتين.

وقال إبراهيم خالد رئيس مجلس إدراة مياه الشرب بالمنيا، إنه وصلت بقع متناثرة من المازوت، مساحة البقعة تبلغ تقريبا متر ونصف متر، وأنها وصلت إلى محطة ديرمواس وبعدها محطة ملوى، مؤكدًا أن احتمال التلوث صعب جدا، و أنه تم توقيف المحطات احتياطيا.