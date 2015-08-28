أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القابضة لمياه الشرب : إغلاق 11 محطة بأسيوط بعد بقعة المازوت وإعادة تشغيلها خلال ساعتين

Google+ Print
القابضة لمياه الشرب : إغلاق 11 محطة بأسيوط بعد بقعة المازوت وإعادة تشغيلها خلال ساعتين القابضة لمياه الشرب : إغلاق 11 محطة بأسيوط بعد بقعة المازوت وإعادة تشغيلها خلال ساعتين

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قال محي الصيرفي المتحدث باسم شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الوضع مسيطر عليه بالنسبة لمياه الشرب بمحافظة أسيوط، وأنه تم الاستعانة بمتخصصين لإزالة البقعة المازوتية، وأنه تم وقف تشغيل 11 محطة بأسيوط.

أضاف “الصيرفي” في مداخلة هاتفية لفضائية “سي بي سي إكسترا” أنه سيتم إعادة  تشغيل محطات أسيوط خلال ساعتين.

وقال إبراهيم خالد رئيس مجلس إدراة مياه الشرب بالمنيا، إنه وصلت بقع متناثرة من المازوت، مساحة  البقعة تبلغ  تقريبا متر ونصف متر، وأنها وصلت إلى محطة ديرمواس وبعدها محطة ملوى، مؤكدًا  أن احتمال التلوث صعب جدا، و أنه تم توقيف المحطات احتياطيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا