أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صحيفة روسية : «السيسي» أعاد لنا ذكرى عمل الروس في بناء السد العالي

Google+ Print
صحيفة روسية : «السيسي» أعاد لنا ذكرى عمل الروس في بناء السد العالي صحيفة روسية : «السيسي» أعاد لنا ذكرى عمل الروس في بناء السد العالي

ذكرت صحيفة “ترود” الروسية فى عددها الصادر اليوم الجمعة فى مقال بعنوان ” من السد العالى إلى الذرة للأغراض السلمية “، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى موسكو التى انتهت أمس الخميس تعد فرصة لنتذكر أيام عمل المهندسين السوفيت فى بناء السد العالى.

 وتابعت الصحيفة: “وتشير الزيارة إلى تنامى الدور الروسى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتذكر بعض الخبراء أيام بناء السد العالى وقصائد الشعراء والأغانى التى كانت مكرسة لهذا السد.

وأضافت “ترود”، أن السياسة الثابتة والراسخة لموسكو تجاه العالم الإسلامى تسمح لبلدان الشرق الأوسط بالحصول على مساعدة فعالة فى حالات زعزعة استقرارها دون التدخل فى شؤونها الداخلية، وتشير إلى أن الاستمرار فى الصراع الطائفى على خلفية الفوضى الدموية التى تجرى تحت راية تنظيم “داعش” أصبح مستحيلا، مؤكدة أن وضع استراتيجية دولية لمواجهة التطرف من دون روسيا ثبت عدم جدواه.

وقالت الصحيفة الروسية إن السيسى ناقش فى موسكو التعاون العسكرى بين البلدين، والتقى مع رؤساء شركات الطاقة الروسية الكبيرة، “غازبروم” و”روس نيفت”، بهدف تطوير قطاع الطاقة المصرى، ورئيس الوكالة الروسية للطاقة النووية “روس أتوم ” التى ستشارك فى بناء أول محطة ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية فى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

قلق في إسرائيل بسبب السيسي

قلق في إسرائيل بسبب السيسي

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت