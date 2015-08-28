صحيفة روسية : «السيسي» أعاد لنا ذكرى عمل الروس في بناء السد العالي

ذكرت صحيفة “ترود” الروسية فى عددها الصادر اليوم الجمعة فى مقال بعنوان ” من السد العالى إلى الذرة للأغراض السلمية “، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى موسكو التى انتهت أمس الخميس تعد فرصة لنتذكر أيام عمل المهندسين السوفيت فى بناء السد العالى.

وتابعت الصحيفة: “وتشير الزيارة إلى تنامى الدور الروسى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتذكر بعض الخبراء أيام بناء السد العالى وقصائد الشعراء والأغانى التى كانت مكرسة لهذا السد.

وأضافت “ترود”، أن السياسة الثابتة والراسخة لموسكو تجاه العالم الإسلامى تسمح لبلدان الشرق الأوسط بالحصول على مساعدة فعالة فى حالات زعزعة استقرارها دون التدخل فى شؤونها الداخلية، وتشير إلى أن الاستمرار فى الصراع الطائفى على خلفية الفوضى الدموية التى تجرى تحت راية تنظيم “داعش” أصبح مستحيلا، مؤكدة أن وضع استراتيجية دولية لمواجهة التطرف من دون روسيا ثبت عدم جدواه.

وقالت الصحيفة الروسية إن السيسى ناقش فى موسكو التعاون العسكرى بين البلدين، والتقى مع رؤساء شركات الطاقة الروسية الكبيرة، “غازبروم” و”روس نيفت”، بهدف تطوير قطاع الطاقة المصرى، ورئيس الوكالة الروسية للطاقة النووية “روس أتوم ” التى ستشارك فى بناء أول محطة ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر .