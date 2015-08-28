محمود عصمت : توفير كل الإمكانيات بالمطارات لراحة حجاج بيت الله الحرام

أعلن الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم حشد كل الإمكانيات لتوفير الخدمات المطلوبة لراحة حجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية التي تقلع منها الرحلات اعتبارًا من الأحد 30 أغسطس الحالي، ودعم المطارات بأكفأ العناصر من العاملين بالعلاقات العامة والمنسقين ومختلف التخصصات لمساعدة الحجاج من كبار السن والمرضي وتيسير اجراءات سفرهم في اطار توجيهات الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني لجميع الشركات والهيئات والأجهزة العاملة بالمطارات للتنسيق والتفاني في العمل لراحة حجاج بيت الله الحرام .

وأشار عصمت إلي أنه تم تخصيص مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى لسفر حجاج بيت الله الحرام لرحلات مصر للطيران الى جدة والمدينة المنورة ، كما تم تخصيص مبنى الركاب رقم “١” للمسافرين على الخطوط السعودية وبعض الشركات الخاصة .

وقال تم تخصيص مطار برج العرب لسفر حجاج قرعة محافظات الأسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة ، ومطار الأقصر لسفر حجاج قرعة محافظات قنا والأقصر، ومطار اسوان لسفر قرعة حجاج قرعة أسوان ، ومطار الغردقة لسفر حجاج قرعة البحر الأحمر .

واشار رئيس الشركة القابضة للمطارات الي توفير أماكن مجهزة لارتداء ملابس الاحرام للراغبين من ركاب الترانزيت القادمين من مختلف انحاء العالم للسفر للحج عبر مطار القاهرة ، وتم دعوة علماء من وزارة الاوقاف والأزهر لشرح مناسك الحج والعمرة بصالات السفر بمبنى الرحلات الموسمية والرد على استفسارات السادة الحجاج المسافرين ، كما سيتم توفير بعض الخيام المكيفة لحماية المودعين من حرارة الشمس .