ضبط 5 قطع سلاح آلى و10 قضايا مخدرات بحملات فى الحوامدية وأبوالنمرس

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وذلك بإشراف العميد رجب غراب مفتش قطاع مباحث جنوب الجيزة استهدفت منطقة الحوامدية وأبو النمرس، تم ضبط عدة قضايا مختلفة.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، و10 قضايا إتجار مخدرات 5 كيلو حشيش، و8 قضايا تعاطى مخدرات، و10 أحكام جنايات، و8 مستأنف، و120حكما جزئيا وضبط عدد من العناصر الجنائية.

>