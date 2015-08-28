القبض على مسجل خطر قبل بيع بندقية وفرد خرطوش بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، القبض على مسجل خطر، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات والذخيرة ، وكمية من مخدر الحشيش ، والذي اعترف بحيازته للسلاح والمخدرات بقصد الاتجار فيهم، وانهم كان في طريقه لترويجهم على عملائهم.

كانت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة المعصرة تمكنوا من ضبط "محمد م ع " 32 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 1712/2014 " 15 مايو " سلاح بدون ترخيص، وبحوزته 2 سلاح ناري عبارة عن ندقية خرطوش عيار 12مم تحمل رقم 12211854 غير مبلغ بسرقتها – فرد خرطوش عيار 16مم – 53 طلقة من ذات العيار – عدد 9 طلقات عيار 39× 7.62 مم – طبنجة صوت كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام و مبلغ 6100 جنية .

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة الي النيابة العامة التي تولت التحقيق.