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صالح جمعة والشيخ في قائمة الأهلي لخيتافي.. وغياب إيفونا

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صالح جمعة والشيخ في قائمة الأهلي لخيتافي.. وغياب إيفونا صالح جمعة والشيخ في قائمة الأهلي لخيتافي.. وغياب إيفونا

يغيب ماليك إيفونا ووليد سليمان وعبد الله السعيد عن رحلة الأهلي لمواجهة خيتافي الإسباني، واصطحب أحمد الشيخ وصالح جمعة.

وأعلن الجهاز الفني بالأهلي عن قائمة الفريق التي ترحل لخوض مباراة خيتافي الودية يوم الخميس المقبل.

جمعة يتواجد في القائمة بعدما خرج من حسابات هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب بسبب إصابة أثرت على انتظامه في التدريبات خلال الاسبوع المنصرم.

وأحمد الشيخ يتواجد في القائمة كون اللقاء ودي حتى تحسم لجنة الشؤون القانونية في اتحاد الكرة أمر إيقافه.

وسوف يلحق عبد الله السعيد ببعثة الاهلي المتواجد في أمريكا للاطمئنان على مولوده الجديد الى جانب وليد سليمان الذي يحتفل بزفافه يوم الجمعة.

وسوف يسافر الفريق يوم السبت استعداداً لخوض المباراة في إسبانيا.

وجاءت القائمة كالأتي:

المرمى: احمد عادل - مسعد عوض

الدفاع: محمد نجيب - شريف حازم - شريف عبدالفضيل - صبري رحيل - احمد فتحي - محمد هاني - باسم علي

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - صالح جمعة - احمد الشيخ

الهجوم: عماد متعب - احمد عبدالظاهر - حمدي زكي - محمد ناجي جدو - احمد عبدالرسول - حسام جلال

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