موسم في الجول - وائل القباني يختار.. أفضل لاعب صاعد

ونحن على وشك الاقتراب من نهاية موسم طويل يختار وائل القباني النجم الأسبق لدفاع الزمالك أفضل وأسوأ ما شاهده في موسم 2014-2015.

وسأل FilGoal.com القباني عن أفضل مدافع في الموسم الذي أوشك على الانتهاء، فاختار محمد كوفي نجم الزمالك.

أما عن أفضل مدرب فاختار إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة.

وفيما يخص أفضل لاعب صاعد، فلم يستطع القباني اختيار لاعب واحد فقط.

وأوضح "سأختار اسمين. الأول هو رمضان صبحي نجم الأهلي الذي قدم نفسه بشكل رائع".

وأتم "أما الثاني فهو اللاعب الموهوب للغاية مصطفى فتحي نجم الزمالك".