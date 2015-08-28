أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موسم في الجول - وائل القباني يختار.. أفضل لاعب صاعد

Google+ Print
موسم في الجول - وائل القباني يختار.. أفضل لاعب صاعد موسم في الجول - وائل القباني يختار.. أفضل لاعب صاعد

ونحن على وشك الاقتراب من نهاية موسم طويل يختار وائل القباني النجم الأسبق لدفاع الزمالك أفضل وأسوأ ما شاهده في موسم 2014-2015.

وسأل FilGoal.com القباني عن أفضل مدافع في الموسم الذي أوشك على الانتهاء، فاختار محمد كوفي نجم الزمالك.

أما عن أفضل مدرب فاختار إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة.

وفيما يخص أفضل لاعب صاعد، فلم يستطع القباني اختيار لاعب واحد فقط.

وأوضح "سأختار اسمين. الأول هو رمضان صبحي نجم الأهلي الذي قدم نفسه بشكل رائع".

وأتم "أما الثاني فهو اللاعب الموهوب للغاية مصطفى فتحي نجم الزمالك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع