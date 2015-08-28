أشرف قاسم يختار: أهم لاعب ضمه الزمالك.. والصفقة الوحيدة التي تنقص الفريق

وصف أشرف قاسم رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الأبيض بأنه أهم صفقة أبرمها الفرسان هذا الصيف.

وأثنى قاسم على صفقات القلعة البيضاء، مفصحا في حوار أبرزه النادي عبر موقعه الالكتروني "أرى كهربا من أهم صفقات الزمالك هذا الصيف".

وتابع "الميزة الرئيسية أنك تتحدث عن نجم سيضيف الكثير للزمالك مباشرة".

وأضاف "هناك أيضا حمودي مع عودة الموهوب محمد إبراهيم وإبراهيم عبد الخالق ومكي وشريف علاء ومحمد سالم".

وأفاد "ما قام به مجلس الإدارة من صفقات كان مهما للغاية. لأن مع فوز الفريق بشكل منتظم تزداد التوقعات والأمنيات من الجماهير وبالتالي يحتاج النادي لتدعيم صفوفه ليحقق تلك الآمال".

صفقة واحدة

هل يحتاج الزمالك لصفقات أخرى؟ يجيب قاسم "الفريق متكامل جدا. لكن فقط من المفيد أن يضم النادي مهاجما أجنبيا إضافيا".

وأتم "أنا أريد مهاجم مثل مهاجمي بتروجيت. مفيد ومؤثر".