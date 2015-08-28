مش بس للأكل.. 6 فوائد مذهلة لماسك الدقيق أهمها علاج الالتهابات والحروق

على الرغم من أضرار الإفراط فى تناوله، إلى أن الدقيق له الكثير من الفوائد المذهلة التى يمكن أن تغفر له كل أضراره من العمل على رفع سكر الدم، وزيادة الوزن والتسبب فى الإصابة بالسمنة المفرطة، كذا زيادة نسب الكوليسترول والضغط، إلا أن الدقيق يظل إحدى الإضافات الرائعة لصحة البشرة والجلد.

الدكتور سعد خالد أخصائى الجلدية والتناسلية أوضح فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الدقيق أحد السموم البيضاء الثلاثة المعروفة، مع الملح والسكر، إلا أن له استخدامات ظاهرية شديدة الفائدة ويجب ألا تفوت كل من يهتم بالعناية ببشرته ويريد التمتع بجلد ناعم وصاف.

>وتابع سعد مؤكدا أنه يمكن إضافة الدقيق الأبيض إلى ماء الورد المرطب، مع بعض اللبن أو ماء الزبادى، ليصبح لهذا الماسك فوائد عظيمة على الجلد والبشرة، أو الاكتفاء بتليين الدقيق ببعض من ماء الورد، ومن أهم هذه الفوائد:

• ترطيب الجلد وتخفيف درجة حرارته المرتفعة.

>• تنعيم الجلد تماما، والتخلص من الملمس الخشن له.

>• تهدئة التهابات الوجه وحروقه، كما يساعد على تبريد المناطق المحتقنه فى الوجه والرقبة.

>• نضارة الوجه بحيث تدب فيه الحمرة.

>• تهدئة الحبوب والبثور.

>• إزالة قشور الجلد والتخلص من تشققاته