5 نصائح للحفاظ على صحة طفلك فى النادى

يعانى الكثير من الآباء من "شقاوة" أطفالهم، ويسعون لتفريغ طاقتهم عن طريق إلحاقهم بالنوادى لتفريغ طاقتهم، ويشتركون لهم فى بعض الرياضيات كالسباحة، أو الجمباز أو يتركونهم يلعبون فى ملهى الأطفال، وذلك لإخراج طاقتهم وللتمتع بصحة نفسية جيدة. ولكن فى ظل ارتفاع درجات الحرارة يشعر الآباء بالخوف على أبنائهم أثناء تعرضهم لأشعة الشمس، وقد يتجنبون ذهابهم للنوادى خوفا عليهم وعلى بشرتهم.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، أن صحة أبنائنا أهم شىء بالنسبة لنا، ويجب أن نحرص على نزهتهم ورياضتهم للحصول على صحة نفسية جيدة.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يتبع الآباء بعض النصائح للحفاظ على صحة أبنائهم أثناء ذهبهم للنادى، خاصة فى حالة اشتراكهم فى ممارسة إحدى الرياضات.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للحفاظ على صحة أبنائنا أثناء ذهابهم للنادى فى

>1- يجب تأخير ميعاد التمرين، وجعله بعد المغرب فى أيام الحرارة الشديدة.>2- الذهاب للنادى ينصح أن يكون بعد الساعة الـ5.>3- ينصح بارتداء طفلك الملابس فاتحة اللون وفضفاضة، ووضع قبعة قطنية على الرأس.>4- إعطاؤه 3 لترات من الماء يوميًا.>5- تجنب تناوله للأطعمة الدسمة، واستبدلها بالأطعمة الصحية والغنية بالخضراوات والفواكه.