مقتل 6 عناصر من الأمن العراقى فى انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد

لقى ستة من أفراد الأمن العراقى مصرعهم، وأصيب 8 آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة داخل مخفر للشرطة شرقى بغداد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانى (بى بى سى) عن مصدر أمنى عراقى قوله - اليوم الجمعة - " إن السيارة عثر عليها قبل أيام أمام أحد المطاعم فى منطقة الزعفرانية ثم تم نقلها إلى المخفر" ، وأضاف أن السيارة انفجرت أثناء محاولة فريق مكافحة المتفجرات إبطال مفعول متفجرات على متنها بعدما تبين أنها مفخخة ، مشيرا إلى أنه لم يعلن بعد عن الجهة التى تقف وراء السيارة المفخخة.

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد تبنى مسؤولية مقتل اثنين من كبار القادة العسكريين العراقيين - أمس - فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة فى محافظة الأنبار غربى العراق، كما قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب العشرات فى انفجار شاحنة مفخخة فى سوق مزدحم بالعاصمة العراقية قبل نحو أسبوعين.