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ميشال عون يدعو أنصاره للتظاهر الجمعة المقبلة

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ميشال عون يدعو أنصاره للتظاهر الجمعة المقبلة ميشال عون يدعو أنصاره للتظاهر الجمعة المقبلة

بيروت /أ ش أ/

دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بالبرلمان اللبنانى العماد ميشال عون أنصاره إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، لتأكيد المطالبة بالإصلاح والمشاركة السياسية ومحاربة الفساد .
>وقال عون، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، إن الشعب اللبنانى استيقظ والشعارات المرفوعة فى المظاهرات مأخوذة من تياره.. وقال "سننزل وحدنا يوم الجمعة ولكن من يريد فلينضم إلينا".
>وأيد "التظاهرات خلال الأيام الماضية والشعارات التى رفعت بها"، وقال إن كانت المطالب محقة ولكن تبقى الأمور الأساسية هى مواجهة أسباب المرض، مضيفا أنه "إذا أردنا معالجة المرض علينا أن نعالج أسبابه وأولها انتخاب رئيس للبنان".
>وجدد دعوته إلى انتخاب رئيس من الشعب مباشرة (على مرحلتين أولها من المسيحيين ثم الثانية من جموع اللبنانيين)، وذلك فى حال انتخاب رئيس قبل إصدار قانون انتخابى جديد، وفقا للنظام النسبى ويؤمن المناصفة العادلة بين المسلمين والمسيحيين.
>وأوضح أن "الحكم فقد الدعم الشعبى وهو من يغذى الفوضى ويضرب الاستقرار والفساد متفش وبشكل كامل". على حد قوله، ورأى أن الأكثرية السياسية تعرف تعلق تياره بالحكومة لعدم إمكانية تشكيل فى ظل غياب رئيس للبلاد غيرها فيقوم البعض بابتزاز تياره لفرض مشاريعه".
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