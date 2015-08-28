“الجزيرة السعودية”: ضبط 45 متهمًا بالانضمام لـ”داعش” خلال 10 أيام

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية القبض على 45 متهماً بالانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي، خلال العشرة أيام الماضية، في عدة مواقع بمناطق المملكة، ودون مواجهات مسلحة تذكر، حسبما ذكرت صحيفة ”الجزيرة السعودية”.

وأكدت مصادر، وفقاً لصحيفة “الجزيرة السعودية” أن “الأجهزة الأمنية اعتقلت 45 متهماً بالإرهاب من خمس جنسيات، منهم 40 سعودياً، ويمنيين وترينيداد، وتوباغو، وفلسطيني، ومصري”.

وبلغ عدد الموقوفين على ذمم قضايا أمنية متعددة خلال الـ310 أيام الماضية، 1740 متهماً بالانضمام لداعش الإرهابي من 20 جنسية، احتلت الجنسية السعودية الأولى في كثرة المتورطين بالإرهاب، ثم يأتي حاملوا الجنسية اليمنية في المرتبة الثانية، وبعدهم السوريون، فيما تورط لأول مرة مقيم من الجنسية ترينيداد وتوباغو، حيث مازال رهن التحقيق لمعرفة مدى تورطه بقضايا إرهابية، بعد القبض عليه السبت الماضي بالعاصمة الرياض.