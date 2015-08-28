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ضبط مدير شركة إخوانى يدير صفحة إلكترونية للتحريض على العنف بالإسكندرية

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ضبط مدير شركة إخوانى يدير صفحة إلكترونية للتحريض على العنف بالإسكندرية ضبط مدير شركة إخوانى يدير صفحة إلكترونية للتحريض على العنف بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط مدير بشركة لبترول ونجلته ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن كشفت تحريات إدارة المعلومات والتوثيق تورطهما فى إدارة صفحة على الإنترنت تحرض على العف وتدعو إلى التظاهر وقطع الطرق وتخريب المنشآت و تنشر أخبارا كاذبة و مسيئة للدولة والنظام .

ورد لقسم شرطة الدخيلة المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق يتضمن بمتابعة الأخبار والمعلومات على المعلومات الدولية " الإنترنت " تبين وجود صفحة باسم " زووم " بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة ونشر صور وبيانات لضباط الشرطة والجيش وعرض منشورات لأعمال تخريبية من شأنها زعزعة الاستقرار بالبلاد .

بتتبع الصفحة تم التوصل للقائمين على إدارتها كل من محمد ر ع م 55 سنة مدير بشركة مصر للبترول مقيم بدائرة القسم ونجلته نورهان م ر ع 19 سنة طالبة مقيمة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى تم ضبطهما وبحوزة الأول جهاز لاب توب - هاتف محمول - فلاشة – وجهاز راوتر ومجموعة من اللافتات والبادجات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية - علامات رابعة وبحوزة الثانية هاتف محمول .

وبمواجهتهما، اعترفا بإدارتهما للصفحة وانتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأقر الأول باشتراكه فى العديد من التظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان الإرهابى وأضافت الثانية بأنها المسئولة عن إنشاء حساب باسمها تقوم من خلاله بإدارة صفحات أخرى تحريضية وعدد " 2 " مجموعة سرية بالإضافة إلى اشتراكها فى عدد " 16 " مجموعة، و تحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.
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مصر 365

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