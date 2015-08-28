خطة شاملة لتنمية «كرداسة» برعاية رئاسة الوزراء

قال الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلفه بإعداد خطة عاجلة وشاملة، لتنمية مركز ومدينة كرداسة.

وأوضح الدكتور العادلى فى تصريحات له، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أكد خلال جولته، أمس الخميس، التى شملت عددا من شوارع وميادين المحافظة على أهمية الإسراع بإعداد خطة تنمية كرداسة، على أن تلبى احتياجات المواطنين فى مختلف المجالات.

وأضاف العادلى أنه سيعقد، مطلع الأسبوع الحالى، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لدراسة محاور تنمية كرداسة، لافتا إلى أن الشباب سيكونوا على أولويات الخطة، لا سيما فى توفير فرص عمل حقيقية إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى الصحة والتعليم والصرف ومياه الشرب.

وأشار إلى أن خطة تنمية مركز ومدينة كرداسة، تقوم على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، التى تتمتع بها المدينة، لا سيما السجاد اليدوى والحرف التى تشتهر بها، مؤكدا أنه آن الأوان لأن تستعيد رونقها السياحى على خريطة السياحة فى الجيزة، وعلى مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ: إن “جولة معهد القلب جاءت للوقوف على المرحلة الأولى من تطوير المعهد”، مشيرا إلى أن الجولة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، وشملت شوارع الجيزة، وميدان الجيزة، وشوارع الهرم وفيصل، لمتابعة الأوضاع بها، والاطمئنان على منظومة النظافة بها، والتعرف على المشكلات على أرض الواقع.

وأكد أن رئيس الوزراء كان حريصا على أن يجوب شارع فيصل بالكامل، حيث تم شرح مفصل عن أعمال تطوير وتوسيع الشارع بمرحلتيه الأولى والثانية.