وزير الزراعة يجري حركة تغييرات جديدة بـ”بحوث الصحراء”

قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراء حركة تغيرات شملت عدد من قيادات مركز بحوث الصحراء، لإعادة تطوير الهيكل التنظيمي للمركز، من أجل ضخ دماء جديدة واعطاء الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وطموحاتهم.

وأكد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود لمواكبة التغيرات والتطورات للنهوض بالبحث العلمي الزراعي بكافة مجالاته، لافتاً ان ذلك ينعكس على المستوى العلمي والاجتماعي للدولة والمساهمة الفعالة في المشروعات القومية الكبرى التي تساهم فيها الوزارة ضمن استراتيجيتها.

وكلف وزير الزراعة الدكتور حسني محمود عز الدين للعمل نائباً لرئيس مركز بحوث الصحراء للشئون العلمية، ونكليف الدكتور عبدالله قاسم زغلول للعمل نائباً لرئيس المركز للمشروعات مع الاشراف على المحطات البحثية.

وقرر تكليف الدكتور حمادة إبراهيم باحث ارشاد بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز للعمل رئيساً لمحطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء، وتكليف الدكتور حسام محمد أحمد للعمل رئيساً لمحطة بحوث الوادي الجديد، والدكتور اسامة رائف باحث مساعد انتاج حيواني بالمركز للعمل مديراً لمحطة حدربة.

وفي سياق متصل قرر وزير الزراعة ترشيح الدكتور أحمد حسين خريشي أحمد منسقاً وطنياً للشبكة العربية للادارة المستدامة للموارد الرعوية، والتي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية أبريل الماضي.