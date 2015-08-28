أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الزراعة يجري حركة تغييرات جديدة بـ”بحوث الصحراء”

Google+ Print
وزير الزراعة يجري حركة تغييرات جديدة بـ”بحوث الصحراء” وزير الزراعة يجري حركة تغييرات جديدة بـ”بحوث الصحراء”

وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال

قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراء حركة تغيرات شملت عدد من قيادات مركز بحوث الصحراء، لإعادة تطوير الهيكل التنظيمي للمركز، من أجل ضخ دماء جديدة واعطاء الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وطموحاتهم.

وأكد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود لمواكبة التغيرات والتطورات للنهوض بالبحث العلمي الزراعي بكافة مجالاته، لافتاً ان ذلك ينعكس على المستوى العلمي والاجتماعي للدولة والمساهمة الفعالة في المشروعات القومية الكبرى التي تساهم فيها الوزارة ضمن استراتيجيتها.

وكلف وزير الزراعة الدكتور حسني محمود عز الدين للعمل نائباً لرئيس مركز بحوث الصحراء للشئون العلمية، ونكليف الدكتور عبدالله قاسم زغلول للعمل نائباً لرئيس المركز للمشروعات مع الاشراف على المحطات البحثية.

وقرر تكليف الدكتور حمادة إبراهيم باحث ارشاد بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز للعمل رئيساً لمحطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء، وتكليف الدكتور حسام محمد أحمد للعمل رئيساً لمحطة بحوث الوادي الجديد، والدكتور اسامة رائف باحث مساعد انتاج حيواني بالمركز للعمل مديراً لمحطة حدربة.

وفي سياق متصل قرر وزير الزراعة ترشيح الدكتور أحمد حسين خريشي أحمد منسقاً وطنياً للشبكة العربية للادارة المستدامة للموارد الرعوية، والتي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية أبريل الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا