تقدم لجبهة النصرة وحلفائها فى اتجاه مطار عسكرى فى ريف ادلب

>احرزت جبهة النصرة ومقاتلون الجمعة تقدما فى اتجاه مطار ابو الظهور العسكري، آخر نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام فى محافظة ادلب فى شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تشن جبهة النصرة ومقاتلون من فصائل ارهابية منذ مساء امس الخميس هجوما عنيفا على مطار ابو الظهور العسكرى المحاصر منذ اكثر من عامين، وقد تمكن المهاجمون من السيطرة على البوابة الرئيسية للمطار من الجهة الشمالية وعلى نقاط عدة عند اطرافه".

ولا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين، وتترافق مع غارات جوية مكثفة ينفذها الطيران التابع للنظام على محيط المطار الواقع فى جنوب شرق مدينة ادلب، ومع قصف عنيف لمواقع المقاتلين.

وتسببت المعارك والتفجيرات والقصف بمقتل 16 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و18 عنصرا من جبهة النصرة وحلفائها.

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