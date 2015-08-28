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وزير الخارجية اليمنى : تحرير اليمن بات وشيكًا

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وزير الخارجية اليمنى : تحرير اليمن بات وشيكًا وزير الخارجية اليمنى : تحرير اليمن بات وشيكًا
قال وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، إن مهمة قوات التحالف تحرير اليمن من التنظيمات والميليشيات التى تحمل السلاح، وهى المهمة نفسها التى يقوم بها المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واكد ياسين فى حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط " الصادرة اليوم الجمعة ، أنه "لا تفاوض مع مجموعات تنفذ ما تريد بقوة السلاح وتفرض الأمر الواقع، وإلا فتح الباب لفوضى تنهى نظم الدول الشرعية".

وشدد ياسين "لن نسمح بأن يكون لدينا حزب الله فى صنعاء.. وعلى إيران أن تكف عن تدخلها فى الشأن العربى إذا كانت تريد تحسين العلاقات مع الدول العربية".

وقال: "لدينا فى اليمن قضايا أهم من صالح والحوثي، مؤكدا أن تحرير اليمن بات وشيكا، وأن "صنعاء محصنة بأبنائها الذين قاموا بدور كبير مع قوات الشرعية والتحالف فى تحرير المدن".

وحول مااذا كان اليمن فى حاجة لقوات لحفظ السلام ، اجاب وزير الخارجية اليمنى بقوله" عندما يتم وقف إطلاق النار"

وحول موعد انتهاء العمليات العسكرية ، قال انه - "يصعب تحديد سقف زمنى فى ظل التعامل مع ميليشيات تماما مثل التعامل مع التنظيمات الإرهابية، فهل يمكن تحديد موعد زمنى للقضاء على الإرهاب أو حتى تنظيم القاعدة؟ بكل تأكيد الموقف يختلف عما إذا كنا نحارب جيشا نظاميا محددا وليس حرب شوارع وجبال وكهوف"..

يذكر ان التحالف العربى بقيادة والذى تشارك فيه عشر دول عربية بدأ فى اذار/مارس الماضى عملياته فى اليمن بناء على طلب رئيسها عبدربه منصور هادى للتصدى للانقلاب الذى يقوده الحوثيون فى البلاد وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة .
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مصر 365

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