وزير العدل اللبنانى: حزب الله يحاول اختراق التظاهرات وركوب الموجة

قال وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى، إن مجموعات معروفة بعدم سلميتها، ومحسوبة على سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، تعمل على اختراق التظاهرات التى نظمها المجتمع المدنى ضد أزمة النفايات، وتحاول استغلالها وركوب موجتها.

وأكد ريفى فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية" أن اللامركزية الإدارية التى نص عليها اتفاق الطائف هى الحل لأكثر من أزمة لبنانية، مشددا على ضرورة تشكيل مجلس شيوخ يعمل على تحرير مجلس النواب من الطائفية.

وحول ملف النفايات، أشار الوزير إلى أن أفكارًا جديدة تم تداولها لحل المشكلة، منها إفساح المجال للبلديات واتحاد البلديات للمشاركة بالمعالجة.

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