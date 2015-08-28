مسجلة آداب تقدم ابنتيها لراغبى المتعة بـ250 جنيها فى الساعة بالإسكندرية

"وهما هياخدوا إيه من الدنيا أحسن من 250 جنيها فى الساعة" هكذا قالت "عايدة.م" وشهرتها أم ياسين والتى تقوم بتسهيل الدعارة لابنتيها التى لم تتجاوز الكبيرة منهما الـ19 عاماً ومسجلة فى قضية آداب وهاربة من مراقبة مباحث الآداب بعد خروجها من السجن.

وأمام العميد شريف التلوانى مدير إدارة مكافحة الآداب العامة بالإسكندرية، اعترفت المتهمة بتفاصيل ارتكابها لجريمتها وتسهيل الدعارة لبناتها القصر قائلة "من زمان منعرفش شغلانة تانية غير الشغل ده وزباينى معروفين والغريب فيهم بسأل عنه الأول وما بطلعش بناتى بره البيت اللى عايزهم بيجلهم لحد عندهم".

وتشرح أم ياسين تفاصيل كيفية التعامل مع الزبون قائلة "بالتليفون يكلمنى وأحددله معاد فاضى ولما يوصل عند الشارع واحدة من بناتى تنزل تاخده وبعدها هو يختار ما بينهم وآخره ساعة فى الأوضة"

>وتقول المتهمة "بقالنا سنين الناس عرفتنا وعرفناهم وكل واحد على وضعه إيه الجديد اللى خلى الجيران يبلغوا عننا".

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام سيدة تستغل ابنتيها القصر فى أعمال الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل مسكنها بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

انتقل فريق من ضباط قسم مكافحة الآداب العامة برئاسة العميد عادل سلام والرائد عمرو نعيم والرائد عماد لطفى، وتم ضبط المتهمة وابنتيها "ى.ا 17 سنة" و" أ.ا 19 سنة" متلبسة رفقة "ع.م 26 سنة" عامل ومقيم بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.