"اليوم السابع" الورقية PDF على موقع وتطبيق "كتبى"

فى إطار حرص "اليوم السابع" على مواكبة التقدم التكنولوجى، وتقديم الخدمات المتميزة لقرائه، سواء عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، أو تطبيقات الهواتف المحمولة، قررت المؤسسة طرح النسخة الورقية على شكل PDF، وذلك عبر موقع "كتبى" وتطبيقه على الهواتف الذكية.

يذكر أن هذا الموقع وتطبيقه يتيحان لك تصفح الجريدة الورقية يوميًا فى شكل PDF، وهى قيمة مضافة للباحثين عن القراء ومتابعة التغطيات الإخبارية أولاً بأول، والحصول على خدمة متميزة.

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