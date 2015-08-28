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مصرع عاملين وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بسوهاج

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مصرع عاملين وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بسوهاج مصرع عاملين وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بسوهاج
استقبل مستشفى المنشاة المركزى بسوهاج 3 أشخاص من بينهم جثتان عقب تبادل لإطلاق النار بين أبناء عمومة من أبناء حمد بنجع الحامدية دائرة المركز بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز المنشاة ووجود متوفين ومصاب.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز المنشاة بتبادل إطلاق النار بين أفراد عائلة حمد بدائرة المركز مما نتج عنه مصرع "م ع أ ى" 64 عاما و"ف م ع" 60 عاما على إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

كما نتج عن المشاجرة إصابة "ع ج م" 25 عاما جميعهم يقيمون بذات العنوان سبب المشاجرة خلافات عائلية تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

بالعرض على النيابة العامة أمر المستشار محمود عبد الوهاب، وكيل نيابة للمنشاة قرر انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث سرعة ضبط الجناة.

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مصر 365