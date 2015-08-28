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أمينا شرطة يرفضان رشوة للسماح لراكب بتهريب 750 ألف ريال بمطار برج العرب

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تمكن أمينا الشرطة تامر يوسف وإسماعيل أبو يوسف وخبراء المفرقعات بمطار برج العرب الدولى، من إحباط محاولة تهريب 750 ألف ريال سعودى بحوزة مسافر.

جاء ذلك أثناء قيام أمناء الشرطة بالعمل على جهاز الاكس راى الخاص بتفتيش أمتعة الركاب المغادرين، حيث تم ضبط الراكب "م .س .ش" مواليد الدقهلية أثناء سفره إلى دولة دبى، يخفى بحقيبته مبلغ 750 ألف ريال سعودى، داخل أرغفة عيش وبين طيات ملابسه.

وأثناء عملية إلقاء القبض عليه حاول الراكب تقديم رشوة 20 ألف ريال لأمناء الشرطة لتركه يغادر البلاد بالمبلغ، إلا أنهما رفضا، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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مصر 365