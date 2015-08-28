ننشر الأماكن الخالية بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق نظام قديم

أماكن شاغرة علمى قديم

ينشر "اليوم السابع" الأماكن الخالية بالمرحلة الثالثة للتنسيق للناجحين فى الثانوية العامة "نظام قديم"، بشعبتيها العلمى والأدبى الذين بدأوا تسجيل رغباتهم أمس الخميس، حيث توجد أماكن خالية بكليات طب الأسنان والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية بالشعبة العلمية، وأماكن خالية بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق.>وجاءت الأماكن الخالية بنظام علمى حديث، وأبرزها كليات طب أسنان القاهرة، وزراعة القاهرة، ودار العلوم ج القاهرة، ومعهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة، وحقوق القاهرة، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية، ومعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم، واقتصاد وعلوم سياسية ج القاهرة، ونوعية موسيقية جيزة، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم، والمعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة، وفنون جميلة فنون حلوان، وفنون جميلة عمارة ج حلوان.

وتضمنت الكليات المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة، ومعهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، والأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر، وطب أسنان الإسكندرية، وزراعة الإسكندرية، وهندسة الإسماعيلية، وآداب الإسكندرية، وطب بورسعيد، وفنون جميلة فنون ج الإسكندرية، وفنون جميلة عمارة ج الإسكندرية، وتربية/رياضة جامعة دمياط، وبنات تربية/رياضة عين شمس، وتربية/ رياضة عين شمس، وتربية/رياضة طنطا، تربية/رياضة المنصورة، والوادى الجديد والعريش، وبورسعيد.

وجاء ضمن الكليات الشاغرة آداب حلوان، وآداب انتساب موجه حلوان، أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر، وشعبة علوم حاسب، وعلوم إدارية إنجليزى، خدمة اجتماعية- حلوان طب عين شمس، طب أسنان عين شمس، وزراعة عين شمس، وتربية نوعية موسيقية أسوان، ورياض أطفال المنصورة، وحاسبات ومعلومات عين شمس، وحقوق عين شمس، وآداب عين شمس، وعالى دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة، والعالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية ، معهد عالى إدارة وحاسب ج بورسعيد، والعالى قاهرة سياحة وفنادق مقطم، والعالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية، والقاهرة العالى لغات وترجمة فورية بالمقطم، وطيبة العالى نظم معلومات طريق سقارة بالهرم، وإعلام بنى سويف، وإعلام القاهرة، ونوعية موسيقية أسيوط، وتربية الغردقة جنوب الوادى.

الأماكن الشاغرة أدبى قديم

>وجاءت الأماكن الشاغرة بكليات معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة، وحقوق القاهرة، واقتصاد وعلوم سياسية القاهرة، ونوعية موسيقية جيزة، وآداب القاهرة، والمعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة، وتربية رياضية بنين حلوان، وتربية رياضية بنات بالجزيرة ج حلوان، وفنون جميلة فنون حلوان، وتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان، وتربية طفوله الإسكندرية، ودار العلوم انتساب موجه ج القاهره، ونوعية موسيقيه قنا.

وتضمنت الأماكن الشاغرة كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور، وتربية ابتدائى دمنهور، وتربية/رياضة شبين الكوم، وتربية/رياضة بنها، وتربية/رياضة كفر الشيخ، وتربية/ رياضة بنى سويف، وتربية/ رياضة المنيا، وتربية/رياضة جامعة السويس، تجارة دمنهور، وتربية/ رياضة الفيوم، وتربية/رياضة حلوان، وتربية/رياضة الإسماعيلية، وتربية دمنهور، وآداب فرع الوادى الجديد، وآداب دمنهور، وحقوق سوهاج، وخدمة اجتماعيه أسوان.

وجاءت الأماكن الشاغرة أيضا خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان، وتربية رياضية بنين المنصورة، وتربية رياضية بنين جامعة دمياط، تربية رياضية / بنات بورسعيد، وسياحة وفنادق الإسكندرية، وحقوق انتساب موجه سوهاج، وتجارة الإسكندرية.