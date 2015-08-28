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غلق محطتى مياه الشرب فى ديرمواس وملوى بعد وصول بقعة الزيت للمنيا

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غلق محطتى مياه الشرب فى ديرمواس وملوى بعد وصول بقعة الزيت للمنيا غلق محطتى مياه الشرب فى ديرمواس وملوى بعد وصول بقعة الزيت للمنيا
قال المهندس الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا إن بقعة "المازوت" التى تسربت من محطة الكهرباء المتواجدة بمحافظة أسيوط، وصلت محطتى ديرمواس وملوى حوالى الساعة الثالثة فجر اليوم وتم التعامل معها وزيادة فى الاطمئنان وحرصا على المواطنين قامت الشركة بإغلاق محطتى المياه فى ديرمواس وملوى وتم قطع المياه عن المواطنين واستبدال ضخ المياه عن طريق الخزانات الاحتياطية والآبار الارتوازية.

وأضاف خالد أن ذلك لم يشعر المواطنين فى مركزى ديرمواس وملوى بانقطاع المياه، لافتا إلى أنه تم أخذ عينات من المياه لتحليلها فإن كانت صالحة سوف يتم فتح المحطات، مشددا على أن شركة المياه أنه لن تلجأ الشركة إلى غلق محطات المياه فى باقى مراكز المحافظة.

مؤكدا أنه لا داعى للقلق حيث تم استقدام متخصصين من شركة بترول إلى محافظة أسيوط للتعامل مع بقعة الزيت وتفتيتها وشفطها من مياه النيل، لافتا إلى أن جميع المحطات تعمل بكامل كفاءتها وبعد ظهور نتيجة التحليل سوف تعود محطتى ديرمواس وملوى للعمل.

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مصر 365