أخبار عاجلة

الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة. -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر يحكي موقف كوميدي جدا مع أحمد رزق وعبد المغني مع دكتور المعهد -
البرلمان الأوروبي يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لطيفة: "لم أقبل أن يحجمني محمد عساف"

Google+ Print
لطيفة: "لم أقبل أن يحجمني محمد عساف" لطيفة: "لم أقبل أن يحجمني محمد عساف"

الجمعة 28-08-2015 11:37

أوضحت الفنانة لطيفة سبب عدم مشاركتها في مهرجان "قرطاج الدولي" في تونس في حفل مشترك مع الفنان محمد عساف، ورفضت محاولات بعض وسائل الإعلام في الإيقاع بينها وبين عساف، علماً وأنها كانت من أول المشجعين له عندما حصل على اللقب في برنامج "آراب أيدول".

محمد عساف لمنتقديه: "لست صغيراً على قرطاج"

وجاء في تعليق لطيفة التالي: "نعم رفضت ذلك، إدارة المهرجان أرادت تحجيمي عبر مشاركتي أنا ومحمد عساف في ليلة واحدة، وأنا اعتدتُ منذ ما يقارب عشرين عاماً أن أحيي ليلة منفردة على مسرح قرطاج وضمن المهرجان الدولي، لذلك رفضت ذلك العرض، لكنّني لست ضد وليس هناك مشكلة مع محمد عساف الذي باركت له نجاحه الكبير في قرطاج وهنّأته عبر رسالة هاتفية، واستغربت كيف على وسائل الإعلام أن توقع بيني وبينه، هو الذي استبشرت به خيراً منذ انطلاقته في برنامج أراب آيدول".

خيبة أمل من مهرجان قرطاج ولطيفة تنسحب بسبب محمد عساف

وكانت قد طالت مهرجان "قرطاج الدولي" هذا العام الكثير من الانتقادات باعتباره أنه ليس بمستوى الأعوام السابقة، من ناحية أسماء بعض الفنانيين الذين شاركوا به.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي