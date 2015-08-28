لطيفة: "لم أقبل أن يحجمني محمد عساف"

أوضحت الفنانة لطيفة سبب عدم مشاركتها في مهرجان "قرطاج الدولي" في تونس في حفل مشترك مع الفنان محمد عساف، ورفضت محاولات بعض وسائل الإعلام في الإيقاع بينها وبين عساف، علماً وأنها كانت من أول المشجعين له عندما حصل على اللقب في برنامج "آراب أيدول".

محمد عساف لمنتقديه: "لست صغيراً على قرطاج"

وجاء في تعليق لطيفة التالي: "نعم رفضت ذلك، إدارة المهرجان أرادت تحجيمي عبر مشاركتي أنا ومحمد عساف في ليلة واحدة، وأنا اعتدتُ منذ ما يقارب عشرين عاماً أن أحيي ليلة منفردة على مسرح قرطاج وضمن المهرجان الدولي، لذلك رفضت ذلك العرض، لكنّني لست ضد وليس هناك مشكلة مع محمد عساف الذي باركت له نجاحه الكبير في قرطاج وهنّأته عبر رسالة هاتفية، واستغربت كيف على وسائل الإعلام أن توقع بيني وبينه، هو الذي استبشرت به خيراً منذ انطلاقته في برنامج أراب آيدول".

خيبة أمل من مهرجان قرطاج ولطيفة تنسحب بسبب محمد عساف

وكانت قد طالت مهرجان "قرطاج الدولي" هذا العام الكثير من الانتقادات باعتباره أنه ليس بمستوى الأعوام السابقة، من ناحية أسماء بعض الفنانيين الذين شاركوا به.

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