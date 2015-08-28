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مساعد الرئيس الإيراني: تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

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مساعد الرئيس الإيراني: تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا مساعد الرئيس الإيراني: تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية، سورنا ستاري

أعلن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية، سورنا ستاري، أن “طهران و موسكو تمضيان قدماً نحو بناء شراكة استراتيجية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك”، وأضاف أن “محادثاته مع كبار المسؤولين الروس جاءت في هذا الإطار”.

وأضاف ستاري في ختام زيارة الوفد العلمي الإيراني لروسيا أمس الخميس، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن “العلاقات الإيرانية والروسية قائمة على الثقة المتبادلة، وأن الجانبين يحرصان على تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأشار إلى تفقد الوفد الإيراني معرض ماکس 2015 للطيران، وقال إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشارك في المعرض بفاعلية في مجالات الجو و الفضاء”.

ونوه إلى محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الصناعة والتجارة، دنيس مانتوروف، ومساعد رئيس الوزراء للشؤون الدفاعية، ديميتر راجوزين، ومساعد رئيس الجمهورية في شؤون العلوم و التكنولوجيا، ورئيس الوکالة الفضاء الروسية، وأكد على تعزيز التعاون الشامل والنهوض بمستوى العلاقات العلمية والتقنية بين إيران و روسيا.

وأوضح أن محادثات الوفد الإيراني في موسكو تركزت على التعاون في مجال العلوم و التكنولوجيا، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك.

ووصف المسؤول الإيراني نتائج زيارته لروسيا و مباحثاته مع المسؤولين الروس بالمفيدة.

د ب أ

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