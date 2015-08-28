النيابة تصرح بدفن موظف الكهرباء المنتحر بالسويس

صرحت نيابة السويس صباح اليوم بدفن موظف الكهرباء الذى أنتحر أمس بمنطقة السلام وتسليم جثمانه إلى أسرته.

كان أقدم موظف بمحطة كهرباء عيون موسي، على الانتحار شنقا مساء أمس الخميس، نتيجة لمروره بأزمه نفسية وماليه، دفعت بوجود خلافات خلافات بينه وزوجته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي السويس العام واخطرت النيابة للتحقيق .

كـان اللواء جمال عبد الباري مدير امن السويس، قد تلقي اخطار من شرطة النجدة، تفيد بانتحار موظف بمحطة كهرباء عيون موسي، تبين للعميد محمد والي مدير ادارة البحث الجنائي، ان المتوفي كان يعاني من ازمة نفسية حاده، وقام على اثرها بالتغيب عن العمل، وانعزل ورفض الخروج من المنزل .

وطالبته زوجته كثيرا بالخروج والعودة للعمل، لكنه كان يرفض، وتفاقم الامر ودبت الخلافات بينهما، وازداد الامر سوءً بعد مروره بضائقة مالية

وقام المتوفي ” أ . س ” بربط حبل فى حلقة المروحه سقف الغرفة، وقام بعمل عقدة واستخدم سلم كان بالمنزل وأدخل رأسه في العقده، ثم القي بجسده ليعلق من رقبته مشنوقا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.